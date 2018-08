Boală provocată de ploaie. Nu poate fi tratată şi distruge complet strugurii Plantatiile din zona Odobesti au inceput sa putrezeasca, iar viticultorii spun ca vor pierde o buna parte din recolta in cele trei saptamani ramase pana la inceperea recoltarii. Adrian Porumb, viticultor: Ca o cauza principala sunt ploile care vin zi de zi, zi de zi, nu stim nici noi cum sa le mai intretinem si ce sa le facem. Odata instalata, boala nu mai poate fi oprita. Poate fi prevenita, insa tratamentul este costisitor: 400 de lei pentru un hectar. Viticultor: Una dintre cele mai complicate si mai grave boli la vita-de vie. Apare in aceasta perioada, inainte de precoacere si poate sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

