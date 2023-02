Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 180.000 de pastravi vor fi ucisi in bazinele pastravariei Laita, din localitatea Cartisoara, dupa ce aici au murit deja 300 de pastravi bolnavi de hemoragie virala, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Prefecturii Sibiu, Gabriela Elena Luca, conform Agerpres. „O sa fie ucis tot efectivul…

- Focarul a fost descoperit la pastravaria Laita, din localitatea Cartisoara, judetul Sibiu, apartinand de Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Sibiu. Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu a aprobat vineri planul de masuri, dupa ce boala a fost confirmata de analize, ca urmare…

