- Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat la Manastirea Viforata, din comuna Aninoasa, județul Dambovița. Toți porcii din exploatație au fost omorați, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Prefecturii Dambovița, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala a confirmat, marți,…

- Pesta porcina africana a fost confirmata in gospodaria Manastirii Viforata din comuna damboviteana Aninoasa, precum si la porci mistreti de pe raza a trei fonduri de vanatoare din judet, informeaza...

- Boala care a scumpit semnificativ carnea de porc inainte de Craciun evolueaza in judetul Olt in 63 focare, cu o saptamana in urma fiind semnalata inclusiv in localitatea in care seful DSVSA Olt are o ferma de porci, pe numele tatalui sau. Ultimul eveniment a fost ascuns opiniei publice vreme de mai…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Dambovița s-a intrunit astazi, 27.11.2019, ora 11.00, ca urmare a confirmarii apariției Post-ul Noi cazuri confirmate de pesta porcina, in șase localitați din Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Județul Gorj are inregistrate, in prezent, 39 de focare de pesta porcina africana in gospodaria populației și cinci cazuri la mistreți. Potrivit Agenției Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), pentru județul Gorj au fost platite despagubiri pentru cinci din cele 13 exploatații…

- Primarul comunei Bezdead, din Dambovita, a anuntat pe retelele de socializare primul caz de pesta porcina africana. Cazul a aparut in satul Magura, iar anuntul a fost facut inaintea autoritatilor sanitar-veterinare.