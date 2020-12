Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul indian a trimis o echipa medicala alcatuita din experti de la Institutul National de Virusologie, Centrul National de Control al Bolilor si Institutul de Stiinte Medicale al Indiilor in statul Andhra Pradesh, pentru a efectua o ancheta cu privire la boala care a aparut sambata in orasul Eluru.

- In India, o boala misterioasa a ucis o persoana și a trimis in spital cateva sute. A fost convocata o echipa de experți medicali in sudul statului Andhra Pradesh, potrivit BBC News . Un reprezentant al partidului de guvernamant Bharatiya Janata a declarat ca analizele preliminare de sange au relevat…

- Autoritațile indiene investigheaza o boala necunoscuta care s-a raspandit rapid in orașul Eluru din statul Andhra Pradesh (sudul Indiei), infectand peste 250 de persoane și care a facut deja o victima. Potrivit medicilor indieni, cele mai frecvente simptome sunt convulsiile, starile de greața și pierderea…

- Zeci de mii de romani au ignorat COVID-ul si au plecat in minivacanta. Statiunile montane au fost pline. La Ranca, in judetul Gorj, a fost plin de turisti, ca in vremurile bune. Chiar daca nu a nins, proprietarii partiilor le-au adus zapada artificiala turistilor dornici sa schieze. „Suntem de trei…

- Experții in sanatate au diverse opinii in legatura cu vaccinarea impotriva Covid-19 in Romania. Aceștia spun ca populația nu este informata suficient, astfel incat exista o reținere fața de vaccinul anti-Covid. In același timp, specialiștii vorbesc despre eficiența acestuia și propun variante prin care…

- Autoritatile de la Praga au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cehe pentru persoanele care sosesc din state considerate drept zone rosii, inclusiv Romania. Nu sunt permise calatoriile in scop turistic sau de vizita, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, citat…

- Dupa ce incidenta cazurilor noi de infectare cu SARS-COV-2 la mia de locuitori, la 14 zile era vineri de 4,17, cea mai mare inregistrata in judetul Alba, autoritatile din Ciugud, le recomanda locuitorilor sa poarte masca de protectie in spatiile publice intens circulate. In urma intrunirii Comitetului…

- Cazul celor trei caini care au ucis sase canguri de la Zoo Timisoara Câine scos la plimbare de stapân, București, august 2015. Foto: Arhiva/Ionuț Iamandi. Proprietarii câinilor care au ucis toți cei șase canguri de la gradina zoologica din Timișoara și au atacat o pasare EMU nu…