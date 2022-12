Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul jurnalist american de sport Grant Wahl a murit, vineri, in Qatar, dupa ce s-a prabușit in timpul unei relatari live de la Campionatul Mondial de Fotbal, transmite CNN. Vestea dispariției subite a lui Wahl a șocat intreaga lume a sportului. „Intreaga familie US Soccer are inima franta la aflarea…

- Linda Villanueva, soția lui Jorge Sanchez (24 de ani), fundașul dreapta al Mexicului, a declanșat un scandal in Qatar dupa ce s-a plans de lipsa de igiena a localnicilor, scrie digisport.ro , care citeaza publicația spaniola Marca . Soția fotbalistului mexican se afla intr-un taxi Uber cand a adresat…

- Aripa din Yemen a Al-Qaida ii indeamna pe musulmanii din intreaga lume sa boicoteze Cupa Mondiala din Qatar, „sa nu o urmareasca sau sa asiste” la ea, iar aceasta organizatie terorista acuza tarile de la Golful Persic ca „lucreaza in solda cruciatilor cu scopul de a-i indeparta pe musulmanii din Peninsula…

- Capitanul echipei naționale de fotbal a Iranului, Ehsan Hajsafi, s-a exprimat public impotriva situației din țara sa, in care protestele care dureaza de peste doua luni sunt reprimate violent, chiar inainte de meciul de deschidere al echipei sale impotriva Angliei la Cupa Mondiala din Qatar, scrie BBC.

- Suporterii care vor sa participe la Campionatul Mondial din Qatar trebuie sa descarce doua aplicații: Hayya și Ehteraz. Daca veți calatori in Qatar și va faceți griji cu privire la confidențialitate, ați putea folosi doua telefoane mobile: un telefon gol, cu Ehteraz și Hayya, și unul personal.…

- O halba de jumatate de litru de bere va costa echivalentul a 65 de lei la Cupa Mondiala din Qatar. Distribuitorul oficial de bere al Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2022 din Qatar a declarat, de asemenea, ca fiecare fan va avea voie sa consume maxim patru beri. Pentru a servi un pahar de bere…

- Edi Iordanescu (44 de ani), selecționerul primei reprezentative, va merge la Cupa Mondiala din Qatar, competiție ce se va desfașura in perioada 20 noiembrie-18 decembrie. Tehnicianul va urmari pe viu meciurile pe care naționala Elveției, una din adversarele Romaniei din grupa pentru calificarile la…

- Tricoul purtat de Diego Maradona la meciul impotriva Angliei, la Cupa Mondiala din 1986, va fi expus in Qatar in timpul CM, la sase luni dupa ce a fost vandut la licitatie pentru 9,3 milioane de dolari, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…