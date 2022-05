Stiri pe aceeasi tema

- O persoana din Anglia a fost diagnosticata cu o infectie virala rara cu variola maimutei, despre care se crede ca ar avea legatura cu calatoriile in Africa de Vest, au anuntat autoritatile sanitare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inmatricularile de masini noi in Europa au scazut in martie pentru a noua luna consecutiv, fiind afectate in continuare de problemele lantului de aprovizionare, care sunt amplificate de razboiul din Ucraina, au aratat miercuri datele din industrie, citate de Reuters. Fii la curent cu cele…

- Agentia europeana pentru sanatate a anuntat miercuri ca investigheaza zeci de cazuri raportate si suspectate de salmonella legate de consumul de ciocolata in cel putin noua tari, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mai multe regiuni din Franta si din Spania au fost afectate vineri de o ninsoare de primavara, un fenomen meteorologic neobisnuit pentru aceasta perioada a anului, informeaza AFP si DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza joi ca, in saptamana 21 - 27 martie, au fost raportate la nivel national 1.585 de cazuri de gripa clinica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Spania va trata o infectie cu coronavirus ca pe o boala normala asemanatoare gripei, incepand de luni, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Franta mobilizeaza trenuri speciale pentru numarul in crestere de refugiati ucraineni care calatoresc in tara pentru ajunge in Spania si Portugalia, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In Episcopia Spaniei si Portugaliei functioneaza 77 de scoli parohiale. La activitatile desfasurate anul trecut in cadrul acestora au participat 1.576 de copii romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…