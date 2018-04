Mexic: 7667 asasinate in trei luni

Aceasta cifra care da fiori a fost inregistrata in primul trimestru al acestui an, o crestere cu 20% a criminalitatii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Si aceasta in conditiile in care anul 2017 a fost cel mai violent inregistrat in aceasta tara in ultimele doua decenii, potrivit cifrelor furnizate de autoritati. In… [citeste mai departe]