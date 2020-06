Stiri pe aceeasi tema

- Costin Marculescu a fosta gasit mort in baie. Apropiații actorului au declarat ca, in ultima vreme, acesta se afla int-o stare depresiva și avea probleme financiare. Cu toate acestea, Mara Banica susține ca nu poate lua in calcul varianta unei sinucideri. Citește și: Moarte suspecta a actorului…

- Costin Marculescu, actor care a jucat și in filmul "Liceenii , a fost gasit mort in propria locuința, dupa ce vecinii au sunat in seara zilei de 10 iunie la 112 și au anunțat ca un l-au mai vazut de cateva zile pe barbat.

- Costin Marculescu a fost gasit mort , miercuri noapte, in cada apartamentului sau. La aflarea veștii, Mara Banica, o buna prietena de-a actorului, a afirmat ca nu crede ca acesta s-ar fi sinucis, el avand de mai mulți ani probleme cu inima. „A murit un prieten, un om cu care am ras foarte mult in ultimii…

- Moartea lui Costin Marculescu ridica mari semne de intrebare. Actorul a fost gasit mort in locuința sa din București, in stare avansata de putrefacție. Prietenii sai exclud insa varianta sinuciderii. Din primele informații, Marculescu suferea de o boala grava. Fosta lui iubita a oferit detalii șocante…

- Medicii din Timisoara au fost anuntati de catre iubitul tinerei, care a sunat la 112 din stranatate, scrie Tion.ro. Acesta ar fi spus ca fata nu se simte bine, iar prima ambulanta a plecat pentru ca nu a raspuns nimeni la usa. "Anuntul referitor la faptul ca fata de 24 de ani nu se simte bine…

- Transfuzia cu plasma de la pacienți vindecați e o sansa la viața pentru bolnavii de COVID-19. La Galați, un barbat de 45 de ani, aflat in stare foarte grava la ATI, a primit saptamana trecuta tratamentul, iar testele ulterioare au aratat ca a invins boala.

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Noul tip de coronavirus a mai facut doua victime, iar 18 pacienți sunt in stare extrem de grava, fiind conectați la respirație asistata. Informațiile au fost prezentate de Ministerul Sanatații Muncii și Protecției Sociale cu puțin timp in urma. © Sputnik / Anatolii Kiriak.…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a spus, joi, la „Marius Tuca Show”, ca discriminare vis-a-vis de persoanele care nu au COVID-19 este in creștere, afirmand ca exista oameni care nu sunt acceptați in spitale pentru ca nu prezinta teste negative la coronavirus,…