„Boala dansului“, unul dintre cele mai bizare incidente din istoria Europei Unul dintre cele mai ciudate si putin explicabile incidente din istorie a purtat numele de ”ciuma dansului”. Intre secolele VII si XVI d. HR, in mai multe locuri din Europa, sute de oameni incepeau sa danseze spontan si nu se opreau cu zilele. Sute de persoane au murit din cauza epuizarii. Cauza exacta nu se cunoaste nici astazi. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei prognoze emise de EUROCONTROL, traficul aerian afectat de pandemie, iși poate reveni abia la sfarșitul anului 2023. Cu alte cuvinte, oamenii vor mai calatori la fel de mult ca inainte de pandemie, abia la sfarșit de 2023. Aceasta prognoza conține trei scenarii. Atat scenariile „de baza”,…

- Trenul Connecting Europe care a inconjurat Europa in ultima luna a trecut ultima frontiera in calatoria sa. A intrat astazi in Franța, cea de-a 26 tara din traseul sau. Connecting Europe Express a trecut dinspre Luxembourg spre Franța prin gara din Thionville. Aici au așteptat mai mulți elevi care au…

- Multi cetateni ai Uniunii Europene inspira zilnic un nivel inacceptabil de ridicat de poluanti atmosferici, potrivit noilor date publicate ieri de Agentia Europeana de Mediu (AEM), relateaza dpa, preluata de Agerpres. Studiul se bazeaza pe datele oficiale din 2019 si datele provizorii din 2020 provenite…

- S-au inregistrat cu 85% mai multe imbolnaviri in ultima saptaana, iar numarul deceselor aproape s-a dublat in același interval, iar Romania este prima in topu cu cele mai multe infectari din Europa. In aceste condiții, Guvernul a aprobat noile restricții propuse de CNSU. Romania se situeaza la coda…

- Anul trecut a fost cel mai cald an in Europa, din istoria inregistrarilor meteo, potrivit unui raport publicat miercuri de Societatea Meteorologica Americana, scrie CNN. De asemenea, 2020 se numara printre cei mai calduroși trei ani la nivel global.

- Raport OECC| Criza in Europa: Un milion de cazuri de cancer nu au fost diagnosticate la timp din cauza pandemiei Raport OECC| Criza in Europa: Un milion de cazuri de cancer nu au fost diagnosticate la timp din cauza pandemiei Aproape un milion de cazuri de cancer sunt in pericol sa nu fie diagnosticate…

- Luna trecuta, marcata de canicula din estul continentului, a fost a doua cea mai calduroasa luna iulie consemnata in Europa de la debutul inregistrarilor, informeaza agentia DPA. Iulie 2021 a fost semnificativ mai calduroasa decat media in mare parte din nordul, estul si sud-estul Europei,…

- Casiana, o adolescenta de 16 ani din Ialomița, lupta contra cronomentru cu viața din cauza unui diagnostic care o chinuie de la naștere: fibroza chistica. Imagineaza-ți ca ai 16 ani, incepi sa descoperi lumea, vrei sa razi cu prietenii tai și sa te ocupi de pasiunea ta, pictura, dar iți este imposibil.…