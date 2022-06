Este dificil sa gasești cuvintele care sa descrie in mod adecvat sentimentele majoritații americanilor la aflarea veștii masacrului comis saptamana trecuta in Texas asupra a 19 copii și a doi profesori. A fost șoc, frica, chiar greața și apoi dezgust la realizarea faptului ca acest coșmar pe care țara l-a trait de prea multe ori […] The post Boala culturala a Americii. Obsesia armelor, din leagan pana in mormant first appeared on Ziarul National .