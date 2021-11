Stiri pe aceeasi tema

- Regretatul cantaret de muzica populara Petrica Mitu Stoian a suferit de o boala adesea necrutatoare de care stia doar familia sa. Artistul fusese diagnosticat cu cancer, in 2019 i-a fost extirpat un rinichi si atunci a trecut si prin chimioterapie.

- Sase ani a ascuns lumii, dar si propriei familii, spaima si calvarul prin care trecea. Din fericire, acum, la finalul luptei din care a iesit invingatoare, poate vorbi deschis despre intreaga experienta.

- Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a inceput! Fanii sunt șocați de punctul in care s-a ajuns dupa zeci de ani de iubire. De ce totul este ținut in cel mai mare secret? Divorț Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: dosarul este trecut la ‘secret’ A inceput divorțul dintre Anamaria…

- Facebook studiaza de 2 ani in secret impactul negativ al Instagramului asupra tinerilor și in special asupra adolescentelor, potrivit unei surse din cadrul firmei care se ocupa cu studiul. Din 2019, membri ai companiei au inceput sa studieze impactul pe care produsele lor il au asupra sanatații…

- Inca o veste trista in Romania, in aceasta dupa amiaza. Ion Caramitru s-a stins din viața la varsta de 79 de ani, dupa aproape o luna de stat in spital. Actorul suferea de o boala grava, iar medicii abia ce ii pusese diagnosticul.

- Ce probleme de sanatate are actrița Dana Rogoz. Aceasta a fost discreta pana acum in ce privește starea sa de sanatate, insa in urma unor comentarii de pe Instagram legate de faptul ca e slaba, deși are doua nașteri la activ, aceasta a spus adevarul despre kilogramele sale și despre starea ei de sanatate.…

- Actrița Corina Danila trece prin momente cumplite. Vedeta a fost mereu discreta in ceea ce privește viața ei, dar și cand vine vorba despre sanatate. Frumoasa actrița sufera de o boala cumplita fara leac. Iata ce s-a intamplat cu Corina Danila și care este starea ei de sanatate!

- Ioana Dobrea, o fetita in varsta de cinci ani, careia i-au fost spulberate toate visurile cu un diagnostic infiorator, neuroblastom, are nevoie de ajutor. Mama copilei este casnica, tatal si-a pierdut recent locul de munca, iar tratamentul fetitei costa mai mult decat isi pot permite cei doi parinti.