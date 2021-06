Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in triunghiul Patrașcanu-Badalau-Dragușanu! Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns din nou astazi in fața instanței, pentru a decide custodia copiilor lor. In cadrul interviului oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, artista a facut dezvaluiri incendiare despre…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat, insa relația dintre ei, pare acum mai buna ca niciodata. Gestul facut de fostul soț al vedetei i-a cam pus pe ganduri pe cei care ii cunosc și mulți așteapta ca aceștia sa se impace. De Ziua Copilului, aceștia au petrecut timpul cu fetița lor. Oana Roman a postat…

- Tavi Colen (54 de ani) nu a scapat nici el de noul coronavirus. Invitat in emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars, artistul a dezvaluit ca a fost infectat cu Covid de doua ori, pe perioada pandemiei, noteaza click.ro. Prima data, fostul solist al trupei Talisman a avut o forma mai grava de…

- Pe cat este de mare Bucureștiul, pe atat este de mic pentru numele consacrate din showbiz. Iulia Salagean a spus in cadrul interviului oferit la Xtra Night Show, de la Antena Stars, ce reacție a avut atunci cand s-a intalnit cu Alex Bodi intr-un restaurant din Capitala. Pentru a nu crea o situație neplacuta,…

- Amalia Nastase are doua fete din casnicia cu ilie Nastase și un baiețel cu actualul soț, Razvan Vasilescu. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre cum este ca mama și ce nu le permite sa faca copiilor.

- Se anunța o noua impacare in showbiz? Iși mai dau Iulia Salagean și Alex Bodi inca o șansa? In interviul oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, blondina a declarat ca inca il mai iubește pe afacerist, dar mai ales, ca sentimentele pe care le simte fața de el vor ramane toata viața.

- Se numara printre cele mai apreciate voci din Romania, insa viața i-a dat o mare lovitura, dupa ce a fost de doua ori diagnosticata cu cancer. Bianca Sarbu a invins lupta cu boala nemiloasa și a facut dezvaluiri inedite la Xtra Night Show, de la Antena Stars. Indragita cantareața a aflat ca boala i-a…