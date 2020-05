Boala contagioasă care te poate ucide în câteva luni. Atacă plămânii mai ales, mai veche decât coronavirusul Boala contagioasa care te poate ucide. Tuberculoza este o maladie infectioasa periculoasa, care, daca nu este depistata la timp si nu este tratata adecvat, poate duce la pierderea capacitatii de munca, la invaliditate si la deces. Tuberculoza este cunoscuta inca din antichitate. Cel mai frecvent tuberculoza afecteaza plaminii (tuberculoza pulmonara), insa poate afecta si alte organe (tuberculoza oaselor si a articulatiilor, tuberculoza renala, tuberculoza ganglionilor limfatici, tuberculoza aparatului urogenital, tuberculoza pielii, a ochilor etc.). Anual in toata lumea se imbolnavesc de tuberculoza… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

