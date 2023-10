Boala care i-a speriat pe români: „Ce drac de virus umblă?” Un roman a relatat ca 10 dintre cei 16 membri ai familiei sale s-au imbolnavit, avand aceleași simptome care par o forma de enterocolita, potrivit acestuia. Odata cu incheierea vacanțelor și revenirea elevilor in școli, a crescut numarul imbolnavirilor. Saptamana trecuta au fost inregistrate in Romania aproape 15.000 de cazuri noi de COVID-19, fiind vorba despre o creștere de 32,4% fața de cele 11.000 de cazuri noi inregistrate in saptamana precedenta. Astfel, in perioada 18 – 24 septembrie, s-au inregistrat 14.861 cazuri noi de COVID-19. Subiectul este dezbatut și in mediul online. Un roman a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

