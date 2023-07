Boala apei, într-un județ din România. Anunțul DSP Directia de Sanatate Publica (DSP) Buzau atrage atentia cu privire la riscul ridicat de imbolnavire cu “boala apei” ca urmare a faptului ca aproximativ 60% dintre probele de apa prelevate din fantani in prima parte a anului au fost necorespunzatoare consumului uman, scrie Agerpres.Inspectorii de sanatate publica au supus analizelor probe de apa prelevate din instalatiile publice si individuale, dar si din fantani. Cele mai multe dintre probele necorespunzatoare au fost cele provenite din fantanile publice si individuale. “Populatia judetului Buzau se aprovizioneaza cu apa pentru consum, din trei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Buzau atrage atentia cu privire la riscul ridicat de imbolnavire cu "boala apei" ca urmare a faptului ca aproximativ 60% dintre probele de apa prelevate din fantani in prima parte a anului au fost necorespunzatoare consumului

- Inspectorii de sanatate publica au supus analizelor probe de apa prelevate din instalatiile publice si individuale, dar si din fantani. Cele mai multe dintre probele necorespunzatoare au fost cele provenite din fantanile publice si individuale."Populatia judetului Buzau se aprovizioneaza cu apa pentru…

- In Romania, vremea este caracterizata ca fiind caniculara atunci cand temperaturile maxime ating sau depașesc 35 °C in cursul zilei și un indice de un disconfort termic ridicat , indicele de temperatura – umezeala (ITU) va atinge și chiar va depași ușor gradul critic de 80 unitați. Pentru a preveni…

- Pornind de la cifrele raportate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, asociația clujeana Metro Urban susține ca municipiul Cluj-Napoca devine in fiecare an capitala drogurilor pe timp de vara. „Cluj-Napoca, in ultimii ani, nu este doar principalul centru…

- Parchetul Judecatoriei Pogoanele a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, ca rosiile verificate pot fi consumate de catre populatie intrucat concentratia de substante chimice este in limita admisa, insa castravetii acelorasi legumicultori trebuie retrasi de la vanzare intrucat sunt daunatori pentru…

- Toate unitațile spitalicești importante din județul Neamț, Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgența Roman, Spitalul orașenesc “Sf. Dimitrie“ Targu Neamț, Spitalul orașenesc “Sf. Ierarh Nicolae“ Bicaz și Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, au fost supuse unui control…

- Romanii sunt pe primul loc in UE la consumul de alcool și zahar. Doua treimi dintre romani sunt supraponderali. Specialiștii spun ca principala cauza este lipsa politicilor de prevenție in domeniul sanatații, conform Digi24. Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la consumul de alcool. Statisticile…

- Apar noi informații legate de fostul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu. CITESTE SI Cele mai importante alegeri din lume: De ce este Turcia atat de importanta? 09:50 136 BREAKING NEWS Legume coapte forțat cu substanțe…