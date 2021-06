Blocul National Sindical (BNS) solicita Guvernului sa revina asupra deciziei de amanare a cresterii alocatiilor copiilor prevazuta a se realiza la 1 iulie 2021 si sa arate disponibilitate pentru consultarea partenerilor sociali in vederea identificarii unui pachet de masuri pentru combaterea saraciei in randul copiilor.



"In ciuda mult clamatei cresteri economice copiii Romaniei sunt din ce in ce mai mult expusi riscului de saracie si excluziune sociala, iar acest process va fi accelerat de masurile lipsite de responsabilitate si de empatie ale actualului Guvern. In 2019, rata riscului…