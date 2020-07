Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Coronavirus aduce efecte negative asupra economiei țarii noastre. Comisia Europeana a publicat noile previziuni economice pentru aceasta vara și, se pare ca Romania va inregistra o scadere semnificativa. La fel ca previziunile din luna mai, este de așteptat ca economia Romaniei sa scada…

- Ministrul Finantelor Florin Citu este de parere ca o majorare a pensiilor cu 40% intr-o perioada de criza inseamna un dezastru pentru Romania, in conditiile in care si intr-o perioada de crestere economica aceasta crestere ar fi reprezentat un risc major pentru stabilitatea economica.

- Premierul Ludovic Orban spune ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar și intr-o situație economica favorabila, dar ca, acum, cand Romania este intr-o criza, creșterea pensiilor cu 40% nu poate fi susținuta financiar.

- Anularea planurilor de crestere in cazul multor companii duce in perioada imediat urmatoare la restructurari, pe masura ce fiecare va incerca sa reduca pe cat posibil costurile, noteaza Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.Scaderea economica alaturi de contractarea planurilor de afaceri vor…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, marti seara, ca pensiile vor creste de la 1 septembrie, dar procentul se va stabili in functie de executia bugetara. Citu sustine ca Legea pensiilor este nesustenabila si trebuie avuta mare grija, intrucat Romania trebuie sa existe si dupa 1 septembrie 2021.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, sambata seara, ca pensiile vor crește „atat cat va permite economia”, el precizand ca se va incerca și majorarea alocațiilor „atat cat va permite situația bugetara”. „Pensiile vor creste. Cu cat vor creste pensiile depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, vine in ajutorul romanilor plecați la munca in Germania. Aceasta a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca a cerut o verificare in Germania cu privire la sesizarile legate de conditiile de munca ale…

- Comisia Europeana estimeaza ca economia Romaniei va scadea cu 6% in acest an din cauza crizei COVID-19, iar deficitul va urca la 9% in 2020 si la 11% in 2021, din cauza majorarii pensiilor cu 40%.