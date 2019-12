Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim creste cu 83 de lei net, de la 1 ianuarie! Guvernul si-a mentinut in Consiliul National Tripartit propunerea facuta partenerilor sociali. Sindicatele au cerut insa o majorare mai mare.

- Profesorii au lansat o greva "circulara", afectand alternativ scolile din diferite regiuni, la 10 octombrie, dupa ce guvernul premierului Andrej Plenkovic a respins majorarea salariilor cu 6%. Saptamana trecuta, sindicatele si-au intensificat actiunea, facand apel la incetarea lucrului in toata tara.…

- Un rasnovean si-a dat bradul de 22 de metri din curte pentru a fi impodobit in centrul orasului! Luni dupa-amiaza (12 noiembrie 2019), angajatii Ocolului Silvic Rasnov au instalat in Piata Unirii din centrul orasului bradul care ar urma sa fie impodobit cu ocazia sarbatorilor de iarna. …

- Primarul general al Capitalei vrea sa il faca pe Cornel Dinu cetațean de onoare al Municipiului București, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului General de pe 14 noiembrie. Gabriela Firea a facut insa o gafa monumentala. A scris in referat ca Dinu este fost antrenor al echipei Steaua…

- Bicicliștii din București sunt așteptați sa participe, duminica, in Piața Universitații, la protestul „Și pe bicicliști ii așteapta cineva acasa!”. Manifestanții vor sa sa atraga atenția șoferilor și autoritaților despre existența lor in trafic, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis…

- Eugen Teodorovici a avut o reacție deplasata la adresa unei jurnaliste, imediat dupa ce guvernul din care face parte a picat la moțiunea de cenzura, informeaza Hotnews. Ministrul Finanțelor a fost oprit pe holul Parlamentului de la jurnalista de la b1.ro, care l-a intrebat ce va face in continuare,…

- Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat si lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind aprobarea Ghidului finantarii campaniei electorale la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019. Proiectul vizeaza strict aspecte ce tin de finantarea campaniei electorale si rambursarea…

- Județul Argeș va fi primul din țara unde nu vor mai fi școli cu toalete in curte, spun autoritațile. Acum, 23 de școli de la sate au toalete in curte, potrivit ISJ Argeș, dar pana in primavara nu va mai exista niciuna in aceasta situație.Inspectorul general al ISJ Argeș, Dumitru Tudosoiu,…