Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical a avansat joi catre membrii Guvernului si catre liderii politici ai coalitiei pachetul de reforme care vizeaza cinci domenii cheie pentru organizatie, a declarat, joi, presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, arata Agerpres. "Blocul National Sindical…

- Blocul National Sindical a avansat joi catre membrii Guvernului si catre liderii politici ai coalitiei pachetul de reforme care vizeaza cinci domenii cheie pentru organizatie, a declarat, joi, presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin. "Blocul National Sindical a avansat…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata prim-ministrului Florin Cițu, șeful Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, susține ca s-a trimis o circulara catre eurodeputații romani, pentru ca aceștia sa se opuna, in Parlamentul European, implementarii unui salariu minim la nivel european. Rareș…

- PSD Dambovita este prima organizatie din tara care si-a reactivat cele 13 departamente de specialitate pe domenii de activitate: departamentul pentru munca si justitie sociala, departamentul pentru educatie nationala, departamentul pentru sanatate, departamentul pentru mediul de afaceri, departamentul…

- Primaria Alba Iulia pune in consultare publica Regulamentul de organizare și funcționare a activitații de voluntariat in cadrul administrației publice locale. Acesta reglementeaza participarea persoanelor fizice la activitațile de voluntariat desfașurate in folosul altor persoane sau al societații,…

- Precizia este un aspect foarte important pentru buna desfașurare a activitaților din foarte multe domenii de activitate. Din dorința de a oferi un nivel cat mai ridicat de precizie, tehnologia a avansat foarte mult in ultimii ani de zile. Așa se face ca in momentul de fața, exista instrumente care pot…

- ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, anunța extinderea programului TechTalent Growth, prin care ofera angajaților companiilor din țara cursuri IT gratuite. Incepand de astazi, la cursurile IT organizate de ANIS prin programul TechTalent Growth, companii din diferite domenii…

- In saptamana 22 – 26.02.2021, ITM Calarasi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: activitati medicale, intretinerea si repararea autovehiculelor, alimentatie publica, comert, agricultura, constructii, transporturi, alte domenii de activitate. Actiunile de control au avut in vedere…