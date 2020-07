BNS: Guvernul nu e interesat de introducerea unui mecanism obiectiv de stabilire a salariului minim

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a dovedit lipsa de interes in respectarea recomandarii Uniunii Europene privind introducerea unui mecanism obiectiv de stabilire a salariului minim, se mentioneaza intr-un comunicat al Blocului National Sindical (BNS) dat publicitatii miercuri."Adoptarea unui mecanism clar si transparent…

- Salariul minim in Germania trebuie majorat gradual, de la 9,35 de euro pe ora, cat este acum, pana la 10,45 euro pe ora, pana la mijlocul anului 2022, se arata intr-un raport publicat in presa germana.Concret, acest lucru inseamna ca salariul minim in Germania ar urma sa ajunga de la aproximativ 1.570…

- Votul in comisie privind necesitatea majorarii salariului minim a fost unanim. Din comisie fac parte reprezentanti ai sindicatelor, industriei si academicieni. Guvernul de la Berlin urmeaza sa includa in legislatie recomandarile comisiei. Coalitia guvernamentala condusa de Angela Merkel a votat in 2014…

- Potrivit DPA, salariul minim in Germania trebuie majorat gradual, la 10,45 euro (11,76 dolari) pe ora pana la mijlocul anului 2022, se arata in raportul publicat marti de comisia insarcinata sa evalueze aceasta problema. Votul in comisie privind necesitatea majorarii salariului minim a fost unanim.…

- Cativa parlamentari USR au initiat la Camera Deputatilor un nou proiect de lege antifumat. Surprinzator, exact acelasi proiect au vrut sa-l depuna la Senat si parlamentarii PSD anul trecut. O alta ciudatenie...

- Guvernul spaniol a aprobat introducerea unui venit minim garantat. Ce valoare are și cine il primește Coalitia guvernamentala din Spania a aprobat vineri introducerea unui venit minim garantat de 462 de euro pe luna, pentru cei mai saraci locuitori, a caror stare financiara fragila a fost agravata de…

- Guvernul spaniol de centru-stanga va aproba pana la sfarsitul lunii un program de acordare a unui venit minim de baza (IMV) pentru familiile cele mai vulnerabile, pentru a le ajuta sa traverseze mai usor consecintele economice ale epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat ministrul pentru…