- Potrivit DPA, salariul minim in Germania trebuie majorat gradual, la 10,45 euro (11,76 dolari) pe ora pana la mijlocul anului 2022, se arata in raportul publicat marti de comisia insarcinata sa evalueze aceasta problema. Votul in comisie privind necesitatea majorarii salariului minim a fost unanim.…

- Fiscalistii EY Romania au efectuat o analiza privind cresterea salariului minim pe economie, pornind de la propunerea Uniunii Europene de introducere a unui salariu unic european, concluzionand ca o majorare a salariilor mici din Romania poate redresa economia.

- Guvernul spaniol a aprobat introducerea unui venit minim garantat. Ce valoare are și cine il primește Coalitia guvernamentala din Spania a aprobat vineri introducerea unui venit minim garantat de 462 de euro pe luna, pentru cei mai saraci locuitori, a caror stare financiara fragila a fost agravata de…

- Mii de angajati britanici vor trebui sa participe la munci agricole in actualul sezon, in conditiile in care cetatenii din tari ale Uniunii Europene nu se pot deplasa in Marea Britanie din cauza restrictiilor antiepidemice, afirma George Eustice, ministrul britanic al Mediului, citat de Reuters și Mediafax.

