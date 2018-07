Stiri pe aceeasi tema

- Revolutia fiscala, intrata in vigoare la inceputul acestui an, a lovit in plin in salariatii romani. Aproape 1,2 milioane dintre ei s-au ales cu salariile scazute si alti 608.781 sunt expusi acestui risc, afirma Blocul National Sindical (BNS). Potrivit BNS, salariatii din mediul privat au…

- Anexele si instructiunile de completare a formularului 112 - ”Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” au fost actualizate corespunzator cu modificarile din legislatia specifica, dupa cum urmeaza: -introducerea…

- Investitorii straini solicita finalizarea procesului de adoptare prin lege a ordonantei de urgenta care reglementeaza transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, apreciind ca intarzierea discutarii si publicarii in Monitorul Oficial a acestui document duce la aplicarea diferita…