BNS cere dublarea deducerii personale de bază pentru angajaţii cu salariu minim pe economie Blocul National Sindical (BNS) propune dublarea deducerii personale de baza, de la 350 de lei la 700 de lei, pentru salariile aflate sub si la nivelul salariului minim pe economie, astfel incat salariul minim pe economie sa poata fi majorat in 2022 la suma de 1.530 de lei net, potrivit unui comunicat remis marti de organizatia sindicala.



"Eforturile sectorului economic trebuie sprijinite (...) si de o politica fiscala adecvata pentru salariul minim. Ca urmare, propunem ca deducerea personala de baza sa se dubleze - de la 350 la 700 lei, pentru salariile aflate sub si la nivelul salariului…

Sursa articol: agerpres.ro

