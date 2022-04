Stiri pe aceeasi tema

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunta incheierea sezonului de incalzire 2021 - 2022 incepand de joi, avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare din ultima perioada. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fermierii care ard miristile, resturile vegetale si vegetatia pajistilor permanente risca sa fie exclusi de la plata pe mai multe scheme de sprijin in cursul anului calendaristic in care s-a constatat infractiunea, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat…

- DGA anunța ca a desfașurat o mega-operațiune in trei dosare penale in care sunt vizați medici care ar fi luat mita pentru a atesta in fals vaccinarea unor persoane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca duminica seara va ninge in București, iar luni vor fi din nou precipitații sub forma de ninsoare, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Tinerii din Ucraina se pot inscrie in facultațile din Romania, in orice moment doresc și chiar fara acte care sa ateste nivelul de studiu anterior, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Se anunța noi negocieri de pace intre Rusia și Ucraina insa data exacta nu a fost stabilita, Agenția Ria Novosti precizeaza ca ar putea fi vorba de seara zilei de 2 martie. Intre timp luptele continua pe teritoriul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Industria alimentara din Romania se afla in al doilea mare moment dramatic, iar pana la ora actuala aceasta nu a primit niciun fel de ajutor, nici la inceputul pandemiei, nici in mijlocul ei si nici acum odata cu scumpirea energiei electrice si a gazelor, sustine presedintele Federatiei Patronale…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat marti ca UE a luat masuri de precautie extinse in cazul unei intreruperi bruste a aprovizionarii cu gaze din Rusia, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…