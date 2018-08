Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, guvernatorul Mugur Isarescu a indicat luna septembrie ca data probabila. „Cam in vara asta (..) Vara in Romania se prelungeste. Cam in septembrie. Am discutat si cu bancile. Sub nicio forma nu vrem sa sugrumam cresterea creditului", a declarat guvernatorul. digi24.ro

- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, iar creditarea a depasit cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "După datele pe care le avem, sistemul bancar românesc a trecut…

- "Dupa datele pe care le avem, sistemul bancar romanesc a trecut din pozitia de creditor in cea de debitor. Sa vedem in ce masura se confirma. Sunt mai multi factori care au contribuit la acest lucru. Noi i-am prezentat in trecut, in repetate randuri. Nu este niciun mister cu evolutia lichiditatii.…

- OLX, cel mai mare site de anunturi din Romania, lanseaza, incepand din aceasta vara, OLX Indexul locurilor de munca, o analiza care va oferi un diagnostic, in timp real, al dinamicii pietei muncii din Romania, iar in perioada iunie iulie 2018, OLX a realizat un sondaj pentru a masura dinamica pietei…

- Creditul ipotecar este considerat de catre bancheri drept un bulevard larg, dar care, dupa parerea mea, debuseaza intr-o ulita ingusta si infundata, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de specialitate, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. 'Dumneavoastra, bancherii,…

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din spatiul…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a criticat voalat Guvernul odata cu prezentarea raportului pe anul 2017. Acesta a aratat ca inflația era negativa la finele anului 2016, iar politica monetara a bancii centrale a fost neutra, astfel ca nu a avut vreun efect in crearea inflației de 5,4%, atinsa in luna…