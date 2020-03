Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat o licitatie de 7,72 milioane lei (1,6 milioane euro), fara TVA, pentru modernizarea grupurilor sanitare din sediul central situat in Bucuresti, pe strada Doamnei, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP.Licitatia are in vedere ”modernizarea…

- Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a fost adusa sambata dimineata la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Ea este audiata, la ora transmiterii acestei stiri, intr-un dosar ce vizeaza achizitii publice. Sorina Pintea a fost dusa la sediul central al DNA, in Bucuresti, informeaza…

- Hipermarketul Cora Pantelimon, din Bucuresti, primul deschis in Romania de grupul franco-belgian Louis Delhaize, a anuntat miercuri ca, la 16 ani de la inaugurare, trece printr-un amplu proces de modernizare – o investitie de 3 milioane de euro, iar astfel acesta devine primul din retea care se transforma.

- Hidroelectrica va finanta cu peste 5,3 milioane de lei (fara TVA) modernizarea statiei electrice de 110 KV apartinand CHE Bradisor, parte a amenajarii hidroenergetice Lotru, a anuntat, marti, compania intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Lucrarea presupune prestarea de servicii de reparatii…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa presedintele organizatiei PSD Bucuresti, spunand ca dupa zece amanari in patru ani au fost organizate alegeri pentru desemnarea conducerii acestei organizatii. Ea a spus ca ”undeva, acolo sus” a fost un semnal ca la Bucuresti nu se dorea normalitate…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege privind obținerea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru construirea a doua penitenciare in județele Prahova și Buzau, precum și a unei facilitați pentru pregatirea personalului in Ilfov. Valoarea creditului se ridica la 177 milioane…