- Reporter: La mulți ani! Ion Iliescu: Va mulțumesc! Reporter: La mulți ani din partea mea și din partea redacției Romania tv! Ion Iliescu: Va mulțumesc foarte mult! Reporter: Ce faceți? Cum va simțiți? Ion Iliescu: Eh, ca la 90 de ani! In plina tinerețe! Reporter:…

- Adeverinta de venit va fi transmisa in format electronic institutiilor din subordinea Ministerului Muncii, a scris, ieri, pe propria pagina de Facebook, ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, si premier desemnat, potrivit Agerpres. „Inca o veste buna pentru toti romanii. Fara curierat intre…

- Comisia parlamentara de control al SRI, care nu s-a mai reunit de cateva luni, se reactiveaza marți, cand are ședința pe tema coronavirusului și ar urma sa ceara SRI un raport in acest sens. Comisia pentru controlul SRI se va intruni marți, de la ora 12.00, potrivit vicepreședintelui comisiei, Marian…

- Comisia pentru controlul SRI se va reuni marți, de la ora 12.00, potrivit vicepreședintelui comisiei, Marian Cucșa. "Voi cere Serviciului Roman de Informații un raport pe acest subiect. Noi, autoritatile statului roman, avem obligatia sa tratam subiectul cu seriozitatea cuvenita si sa acordam…

- Pentru a imbunatati experienta clientilor CBC Bistro si pentru a accelera timpul de incas-are, Cluj Business Campus a ales sa introduca o solutie inovatoare in procesul de servire a clientilor: casieria automata. Aceasta solutie presupune inlocuirea...

- Doua misiuni FMI sunt in Romania, pentru a evalua sistemul de colectare a taxelor si la Codul Fiscal Doua misiuni ale Fondului Monetar International se afla in aceste zile la Bucuresti pentru evaluari cu privire la sistemul de colectare si la Codul Fiscal, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Florin…

- ”Spațiul pentru veniturile in Romania in 2020 nu este foarte mare, exista o rigiditate 26-27% din PIB venituri din economie. Soluția cea mai la indemana este informatizarea, nu este ceva nou, dar nu a facut-o nimeni. Daca nu o facem acum, ramanem in urma. Nu știu daca voi reuși sa fac tot ce imi propun,…

- Obligativitatea inscrierii in Registrul Matricol Unic al universitatilor din Romania a studentilor inmatriculati la cursurile de formare profesionala din cadrul Academiei Nationale de Informatii "Mihai Viteazul" (ANIMV) poate conduce la "devoalarea identitatii unor angajati ai Serviciului Roman de…