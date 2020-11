Stiri pe aceeasi tema

- ​Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României (BNR) a hotarât menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,5 la suta pe an. De asemenea, a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an și a ratei dobânzii aferente…

- Am vorbit de masurile fiscale, dar înca este spațiu pentru masuri monetare, a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, într-o conferința organizata de ASE. „În România, rezervele minime obligatorii înca sunt mari, comparativ cu alte țari din UE. Rata…

- Banca Centrala a SUA (Federal Reserve-Fed) va organiza marti si miercuri sedinta sa de politica monetara, ultima înaintea alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, într-un moment în care republicanii si democratii nu reusesc sa ajunga la un acord cu privire la un nou plan destinat…

- Banca Centrala a SUA (Federal Reserve-Fed) va organiza marti si miercuri sedinta sa de politica monetara, ultima inaintea alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, intr-un moment in care republicanii si democratii nu reusesc sa ajunga la un acord cu privire la un nou plan destinat sustinerii economiei…

- Investitiile au avut o contributie pozitiva la cresterea economica de 0,4 puncte procentuale in trimestrul al doilea, iar castigul salarial mediu nominal net a crescut in iulie cu 8,1% fata de iulie 2019, insa, pentru a mentine ritmul si a asigura revenirea rapida a economiei, este nevoie ca politica…

- Deficitul public a crescut cu 277% fața de luna iulie 2019, depașind cu mult mediile anuale din ultimii 10 ani. Conform execuției bugetare prezentata de Ministerul Finanțelor, deficitul public ajunge la 4,7% fața de 1,7% cat era in iulie 2019. Jumatate din deficit provine din neincasarea taxelor, aduca…

- Execuția bugetului general consolidat in primele șapte luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 49,68 mld lei (4,7% din PIB), potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.Sume in valoare de 27.01 mld lei (2,55% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitațile fiscale,…

- BNR: Viteza si traiectoria redresarii economiei sunt incerte și depind de evolutia pandemiei si a masurilor restrictive asociate Viteza si traiectoria redresarii economiei sunt incerte, depinzand de evolutia pandemiei si a masurilor restrictive asociate, precum si de reactia economiei la stimulii fiscali…