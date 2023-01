Stiri pe aceeasi tema

Pretul abonamentelor la transportul in comun in zona metropolitana Brasov ar putea scadea incepand de luna viitoare, o decizie in acest sens urmand sa fie luata in sedinta Consiliului Local din data de 31 ianuarie, a anuntat primarul Allen Coliban, intr-o conferinta de presa.

Vești proaste pentru modelele de pe Instagram și celebritațile in varsta de la Hollywood: vaccinurile Covid ar putea face ca botoxul sa dispara mai repede, noteaza publicația italiana Il Messaggero, citata de agenția Rador.

Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,6%, a previzionat marti Banca Mondiala, in raportul "Perspective Economice Globale" (Global Economic Prospects), anunța Agerpres.

Turcia a impus de la 1 ianuarie 2023 o taxa turistica, vizitatorii urmand sa plateasca o taxa suplimentara de 2% in hoteluri, moteluri, sate turistice, pensiuni, precum si pentru circuitele organizate de agentiile de turism, transmite Novinite și Agerpres.

Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova estimat pentru perioada ianuarie-septembrie 2022 s-a micșorat cu peste 4% fața de situația de acum un an. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistica de la Chișinau.

Ministrul Economiei, Florin Spataru, a afirmat ca preturile crescute la energie duc economia europeana si cea romaneasca intr-o situatie de necompetitivitate, precizand ca se inregistreaza scaderi ale cresterii economice, dar ca Romania, pentru ca a inregistrat una dintre cele mai mari cresteri la…

Rupert Murdoch, magnatul mass-media care controleaza unele dintre cele mai puternice instituții de presa conservatoare, a parut sa clarifice miercuri preferința sa pentru Ron DeSantis ca lider al republicanilor, dandu-l la o parte pe Donald Trump, scrie CNN.

Mare atenție, romani! Proprietarii de locuințe care fac anumite greșeli aparent nevinovate se poate alege cu o amenda USTURATOARE de mii de lei. Situația este extrem de dificila pentru milioane de romani! Aceștia pot scapa de sancțiuni doar daca respecta legislația in vigoare.