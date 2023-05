Stiri pe aceeasi tema

- BNR va simula luni, un incendiu și va evacua angajații in fața Bancii.Un exercitiu de evacuare in cazul producerii unui incendiu va avea loc luni, in intervalul orar 14:00 - 16:00, in imobilele Bancii Nationale a Romaniei, a anuntat institutia. CITESTE SI ONJN- Pusculita cu Bani a presedintelui…

- Un nou incendiu a izbucnit vineri in sud-vestul Rusiei, langa Ucraina, la o rafinarie de petrol vizata cu o zi inainte de un atac cu drona, au anuntat Serviciile de Urgenta locale, citate de agentiile de presa ruse, informeaza AFP.

- Un incendiu a izbucnit, joi, la scoala din localitatea Socodor, judetul Arad, elevii si angajatii, adica aproximativ 50 de persoane, fiind evacuati. Pompierii intervin pentru a stinge flacarile, potrivit news.ro.Potrivit ISU Arad, un incendiu a izbucnit la Scoala Generala din localitatea Socodor,…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au organizat, joi, un exercitiu tactic de simulare a unui incendiu produs la SC Rulmenti SA Barlad. Potrivit scenariului, in cadrul sistemului de exhaustare a gazelor fierbinti si a oxizilor de fier de la o linie de calire din sectia…

- COMUNICAT DE PRESANr. 118 din 23.03.2023 EXERCITIU: evacuare in caz de cutremur si incendiu, la o scoala din municipiu Un cutremur de magnitudine mare a provocat pagube insemnate in municipiul Giurgiu, iar in urma acestuia mai multe cladiri au fost afectate, printre care si Scoala Gimnaziala ldquo;Sfintii…

- Pompierii din Dolj au intervenit, luni, la Serviciul Permise si Inmatriculari, dupa ce s-au activat alarmele de incendiu, iar angajatii s-au autoevacuat. In urma verificarilor s-a stabilit ca a fost vorba despre un scurtcircuit la panoul de comanda, a transmis Prefectura Dolj. „Prefectul judetului Dolj,…

- O scurgere de substanta chimica s-a produs vineri, la o fabrica de spuma poliuretanica, din orasul Buzias, judetul Timis. Accidentul chimic s-a produs intr-o hala a firmei unde s-a deversat substanta izocianat, din mai multe butoaie neasigurate. Angajatii s-au autoevacuat. Intervin pompierii, dar…