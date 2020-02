Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lansa in circuitul numismatic, pe 17 februarie, o moneda din argint cu tema "100 de ani de la infiintarea Operei Romane din Cluj", potrivit unui comunicat al institutiei, remis, joi, AGERPRES.



Valoarea nominala va fi de 10 lei. Moneda va avea un diametru de 37 mm, o greutate de 31,103 grame si o forma rotunda cu cant zimtat.



Aversul monedei prezinta imaginea cladirii Operei Romane din Cluj, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", stema Romaniei, valoarea nominala "10 LEI" si anul "2019".



Reversul monedei prezinta imaginea salii…