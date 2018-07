Stiri pe aceeasi tema

- sistemele informatice ale unor operatori de sateliti, contractori din domeniul apararii si ale unor companii de telecomunicatii din Statele Unite si sud-estul Asiei, a anuntat marti compania de securitate cibernetica Symantec, transmite Reuters.

- Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, Ion Ghizdeanu a declarat luni dimineața pentru HotNews.ro ca se fac mai multe analize referitoare la Pilonul II de pensii, dar și ca in proiectul transmis a fost o eroare materiala, nefiind vorba de suspendare, ci de o perioada in care sa poți…

- Seful Biroului Vamal de Interior Arad, Aurel Mateut, a declarat pentru News.ro ca activitatea este afectata partial in toate birourile vamale din tara din cauza unor defectiuni la sistemele informatice. "Problemele au fost observate la inceperea programului de lucru, in aceasta dimineata (miercuri…

- Cercetatorul Ștefan Tanase de la Ixia a semnalat pe Twitter faptul ca cineva de la Institutul de Fizica Nucleara a folosit resursele de la locul de munca pentru a face ”minerit” de moneda virtuala Monero. Nicolae Zamfir, directorul proiectului (ELI-NP) de la Magurele, a confirmat pentru HotNews.ro ca…