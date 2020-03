BNR urmăreşte menţinerea solidităţii sistemului bancar BNR urmareste mentinerea soliditatii sistemului bancar Asociatiile consumatorilor de servicii financiare, dar si reprezentantii mediului de afaceri solicita institutiilor de credit sprijin pentru cei cu credite în derulare. O parte din banci au anuntat asemenea masuri, iar BNR urmareste, la rândul sau, mentinerea soliditatii sistemului bancar. Institutiile bancare cauta solutii tehnice individuale si legale pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clientilor viabili, de la caz la caz, privind plata ratelor aferente creditelor aflate în derulare si au… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fara surprize. Bancile din Romania dau primul semnal privind refuzul de a amana plata ratelor pentru clienți. Facilitațile la plata ratelor pot deteriora profilul de risc al clientului, susțin reprezentanții bancilor. Instituțiile bancare cauta soluțiile tehnice individuale și legale pentru clienți,…

- In decretul prezindetial privind starea de urgenta instaurata in Romania pentru urmatoarele 30 de zile sunt prevazute 8 masuri imediate, care vor fi aplicate gradual, pentru a stopa raspandirea epidemiei de coronavirus.

- Bancile comerciale din Romania au luat decizia la nivel de sistem bancar sa amane plata ratelor pentru anumite credite pentru o perioada de timp, a precizat pentru Mediafax Adrian Vasilescu, consultant la Banca Nationala a Romaniei.

- Institutiile publice vor fi obligate, incepand de joi, sa-si decaleze programul de lucru pentru angajati, astfel incat acestia sa inceapa activitatea la trei ore diferite, pentru evitarea aglomerarii transportului public si reducerea riscului de infectii, a anuntat, miercuri, seful Departamentului pentru…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus, duminica seara, ca alegerile locale ar trebui amânate pâna dupa stingerea epidemiei de coronavirus. „În toate țarile se iau masuri a de a anula întâlnirile publice, iar noi ne gândim la alegeri anticipate”,…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat pe vice-premierul Mike Pence sa coordoneze lupta contra coronavirusului in Statele Unite, anunta AFP, conform news.ro."Il numesc pe Mike Pence responsabil" a fost raspunsul american in fata epidemiei, a spus Trump, adaugand ca Pence va lucra…

- Presedintele PNL, premierul interimar Ludovic Orban, a afirmat joi ca romanii trebuie sa se informeze cu privire la coronavirus de la institutiile care furnizeaza astfel de date si a transmis ca aparitia acestui virus in Romania nu trebuie sa sperie pe nimeni. "Din pacate, in media, in online au aparut…

- Alerta de coronavirus in Romania a scos la iveala detalii scandaloase! Cunoscutul medic Tudor Ciuhodaru a dezvaluit greșeala uriașa pe care au facut-o autoritațile din Romania, in privința virusului care se impraștie cu rapiditate din China in alte țari ale lumii.