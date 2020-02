Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul lovește și in activitatea sportiva. Vicepreședintele UEFA, Michele Uva, spune ca monitorizeaza fiecare tara in care va avea loc EURO 2020 și ca forul european ia in calcul blocarea competiției, in cazul in care epidemia de coronavirus ia...

- Spalați-va mainile frecvent cu apa și sapun sau curațați-le cu un dezinfenctant de maini pe baza de acool. Acoperiți-va gura și nasul cand tușiți sau stranutați. Sunt doar cateva dintre recomandarile facute de medici pentru protecția impotriva noului tip de virus.

- Autoritațile italiene au anunțat, sambata, ca o a doua persoana infectata cu coronavirus a murit. Este al doilea deces inregistrat de Italia in mai puțin de 24 de ore și, de asemenea, este al doilea cetațean european care este rapus de virusul aparut in China. Persoana decedata sambata este o femeie…

- Micul oras Codogno, din nordul Italiei, unde sase persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, printre care si un barbat in varsta de 38 de ani aflat la terapie intensiva, a decis vineri inchiderea tuturor locurilor publice, informeaza France Presse. Primarul acestei localitati ce numara circa…

- Pe vasul „Diamond Princess” aflat in carantina in largul coastelor Japoniei sunt și 17 romani.Dintre aceștia, 15 sunt membri ai echipajului, iar doi sunt pasageri. Ei se afla blocați pe nava alaturi de alte aproximativ 3.700 de persoane, dupa ce autoritațile din Japonia au decis sa instituie carantina…

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…

- OMS definește o urgența de sanatate publica de ingrijorare internaționala ca „un eveniment extraordinar" care constituie un „risc pentru sanatatea publica pentru alte state prin raspandirea internaționala a bolii" și „pentru a necesita potențial un raspuns internațional coordonat". Urgențele anterioare…

- Pasagerii care au dorit sa decoleze de pe aeroportul Otopeni vineri dimineata au fost nevoiti sa stea la cozi la ghiseele de chech-in, din cauza unor blocaje la benzile de bagaje si a unor pene de curent, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). "In cursul primei parti…