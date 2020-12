Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a monitorizat procesul de migrare catre noile solutii de autentificare stricta a clientilor (SCA) la nivelul pietei nationale si a constatat ca acestea se afla intr-un stadiu avansat, care va permite implementarea masurilor de autentificare stricta a clientilor pana…

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca informeaza contribuabilii , ca data de 15 decembrie 2020 este termenul limita pentru depunerea cererilor in vederea obƫinerii urmatoarelor facilitaƫi fiscale:- eṣalonarea la plata simplificata, pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru…

- Consiliul Judetean Constanta achizitioneaza servicii de verificare tehnica a documentatiei tehnico economice aferente obiectivului de investitie ,,Reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constantarsquo;rsquo; Valoare estimata a achizitiei este de 18.000 lei fara TVA Termenul limita…

- Consumatorii care platesc cu cardul Mastercard la terminalele POS Raiffeisen Bank din stațiile Rompetrol pot retrage numerar de pana la 200 de lei Mastercard, in parteneriat cu Raiffeisen Bank, lanseaza serviciul cashback (eliberare de numerar la comerciant) in benzinariile Rompetrol, prin POS-urile…

- Serviciul Fiscal de Stat a finalizat procesul de inmanare a avizelor de plata pentru contribuabilii care au obligația sa achite impozitul pe avere. In acest an, ținind cont ca ziua de 25 decembrie este zi de odihna, termenul limita pentru aceasta plata se considera data de 28 decembrie 2020.

- Comisia Europeana a decis vineri sa trimita avize motivate Belgiei, Ungariei si Romaniei in ceea ce priveste absenta notificarii catre Comisie a anumitor informatii cu privire la identificarea operatorilor de servicii esentiale, conform unui comunicat al Executivului Comunitar. Termenul limita pentru…

- Hermannstadt a aratat dezastruos in prima repriza a deplasarii cu FCSB, incheiata cu un neverosimil 4-0. Prestația defensivei lui Ruben Albes a fost taxata de scriitorul și editorialistul GSP Radu Paraschivescu. In timpul pauzei, acesta a criticat mai multe aspecte. ...

- Toate informațiile privind procedura de inscriere la votul prin corespondenta sunt disponibile pe portalul www.votstrainatate.ro The post 22 octombrie 2020, termenul limita pentru inregistrarea ca alegatori prin corespondenta pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie first appeared on Partener TV…