BNR: Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna martie 2023 cu 10,2% faţă de martie 2022 Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii martie 2023 un sold de 613,957 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 0,3% (0,7% in termini reali) fata de luna februarie 2023, iar in raport cu martie 2022 s-a majorat cu 8,2% (-5,5% in termeni reali). ”Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna martie 2023 cu 1,3% fata de februarie 2023 (0,2 la suta in termeni reali), pana la nivelul de 370,493 miliarde lei. Creditul in lei, cu o pondere de 67,8% in volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,4%, iar creditul in valuta exprimat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

