- Rata anuala a inflației a scazut in luna iulie la 14,96% de la 15,1% in iunie, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare au inregistrat o creștere de preț de 16,59%, alimentele s-au scumpit cu 16,05%, iar serviciile au consemnat o majorare de 8,33%,…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR, a declarat miercuri, pentru B1 TV, ca acum suntem pe un plafon de inflație in jurul a 15%, iar Banca Naționala a Romaniei prognozeaza o coborare lenta a inflației in trimestrul urmator și chiar o scadere abrupta a inflației anul viitor, presupunand ca sunt…

- Preturile de consum in Ungaria si-au continuat cresterea in luna iulie, atingand cel mai ridicat nivel de dupa 1998, ceea ce nu ofera niciun ragaz pentru Banca Nationala a Ungariei, care a adoptat deja cea mai mare majorare a dobanzii de referinta din Uniunea Europeana, transmite Bloomberg, potrivit…

- Banca Naționala a Romaniei aduce noi vesti rele pentru romani. Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a spus ca așa ceva nu s-a mai intamplat din anul 2008. Guvernatorul Bancii Naționale a prezentat, marți, raportul trimestrial asupra inflației. Mugur Isarescu, despre inflația mare din Romania. „Inflația…

- Cea mai ridicata rata a inflației din ultimele decenii din Turcia ar urma sa scada ușor, pana la sfarșitul anului, la aproximativ 70%, iar banca centrala ar urma sa mențina stabila rata dobanzii de politica monetara pentru inca cel puțin un an, potrivit unei analinze Reuters realizat marți. Inflația…

- Dupa ce guvernatorul BNR Mugur Isarescu invita la „un ceai de tei” in fața avalanșei scumpirilor, unul dintre consilier sai, Cristian Paunescu, revine pe același ton cu sfaturi pentru cetațeni. Oficialul a trecut in revista posibilele investiții in caz de inflație mare : aur, titluri de stat, arta,…

- Banca Naționala și-a revizuit prognoza inflației. Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, susține ca inflația va fi „și mai persistenta decat in prognoza din luna aprilie” din cauza tarifelor, ajustate intarziat. „Pe langa asta, șocurile ce țin de prețuri la produse energetice și alimentare par sa fie mai…

- Inflatia a ajuns la 13,8% deoarece avem costuri mai mari cu combustibilii, cu gazele, cu transportul, la care se adauga problemele din lanturile de aprovizionare, care s-au vazut in costurile cu produsele agroalimentare, afirma Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie la Banca Nationala…