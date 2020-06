BNR: Sectorul construcţiilor, unul dintre cele mai riscante; o cincime din volumul creditelor acordate sunt neperformante Sectorul constructiilor este unul dintre cele mai riscante, o cincime din volumul creditelor acordate fiind neperformante, iar spre deosebire de acesta, sectorul imobiliar se situa la polul opus, cu o rata a creditelor neperformante de doar 3,5%, potrivit Raportului anual al BNR pe anul 2019. "Acest lucru a determinat, de altfel, si atragerea de catre firmele din sectorul imobiliar a unui volum mai mare al creditarii bancare (o treime din fluxul de credite oferite de catre bancile din Romania companiilor nefinanciare in anul 2019). Riscurile la adresa sistemului financiar provenind dinspre piata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

