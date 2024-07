Stiri pe aceeasi tema

- BNR a redus dobanda cheie Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, vineri, reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 7% pe an, incepand cu data de 8 iulie 2024, transmite banca centrala. Totodata, BNR a hotarat scaderea ratei dobanzii pentru…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 13 mai 2024, a luat hotarari in ce priveste rata dobanzilor. Astfel, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit astazi, 13 mai 2024, a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara…

- Rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni intr-un ritm incetinit fata de 2023 si pe o traiectorie usor mai ridicata decat cea anticipata in prognoza din februarie 2024, se arata in Minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei…