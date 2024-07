Municipiul Constanta are o noua stema

Aprobata prin Hotarare de Guvern in luna iunie si publicata in Monitorul Oficial, noua stema a Constantei se compune dintr un scut triunghiular cu marginile rotunjite, impartit in doua.Potrivit Primaria Constanta, in partea dreapta, pe fond rosu, se afla silueta unui Far de argint, iar in coltul din dreapta sus un soare de aur.… [citeste mai departe]