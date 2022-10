Stiri pe aceeasi tema

- BNR a crescut, pentru a noua oara consecutiv, dobanda de politica monetar, care a ajuns la un nivel record pentru ultimii ani. Iar majorarea de 0,75 la suta este peste așteptarile specialistilor. Banca Naționala incearca astfel sa franeze inflația.

- Un cuplu de ieseni isi va plati ratele la banca la un curs de peste doua ori mai mic decat cel actual. Cei doi au obtinut obligarea bancii la folosirea unui curs al francului elvetian de 2,22 lei, fata de 5,18 lei cat este el acum. Rationamentul judecatorilor a fost simplu: daca nici specialistii bancii…

- Mai mulți abonați Vodafone au fost notificați vineri, 16 septembrie, ca prețul abonamentului lunar de servicii mobile va crește cu 1 euro (TVA inclus), incepand cu data emiterii facturii din luna octombrie. In plus, al doilea mare operator mobile, spune ca va introduce in contracte o clauza de indexare…

- BNR: Inflatia va scadea in ultimul trimestru din acest an Foto: Arhiva. Inflatia va scadea în ultimul trimestru din acest an si-si va mentine trendul descrescator pâna aproape de jumatatea anului viitor, se arata în minuta celei mai recente sedinte de politica monetara, publicata…

- Rata anuala a inflației a scazut in luna iulie la 14,96% de la 15,1% in iunie, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare au inregistrat o creștere de preț de 16,59%, alimentele s-au scumpit cu 16,05%, iar serviciile au consemnat o majorare de 8,33%,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat miercuri la 8,06% pe an, de la 8,14% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era…

- Din cauza crizei, dar și din cauza secetei, tot mai multe produse alimentare s-au scumpit in ultima vreme, iar acum vine și randul carnii de porc. Aceasta ar putea sa scumpeasca cu 40 % fața de anul trecut, din cauza schimbarilor drastice.

- Dan Suciu, purtator de cuvant al instituției conduse de Mugur Isarescu, a declarat la Digi 24 ca varful inflației va fi atins in trimestrul trei al acestui an. Afirmațiile vin in contextul in care rata anuala a inflatiei din Romania a depașit 15%.„Varful de inflatie va fi atins probabil in trimestrul…