- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis astazi reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an, de la 1,50 la suta pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021. BNR a decis, de asemenea, reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021. Totodata, BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75%…

- BNR a menținut dobanza de politica monetara la 1,5% pe an, dar a decis reducerea ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele in valuta Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, joi, reducerea ratei rezervei minime obligatorii pentru pasivele in valuta ale institutiilor…

