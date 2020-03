Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administrație al BNR a hotarat in ședința de vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara cu 0,50 puncte procentuale, de la 2,5 la suta, la 2,0 la suta incepand cu data de 23 martie 2020.

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a votat unanim, in cadrul ședinței extraordinare de astazi, diminuarea ratei de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt cu 1,25 puncte procentuale (p.p.), pana la 3,25 la suta anual.

- Creditele acordate de bancile din Romania sunt directionate in proportie de 15% catre companii intensive in generarea de carbon, potrivit datelor din Raportul de stabilitate pe anul 2019, prezentate, luni, intr-o dezbatere de specialitate, de catre Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la 2,50% pe an, dar si reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta ale institutiilor de credit la nivelul de 6% de la 8%. Aceasta este a…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, dar a redus ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta ale instituțiilor de credit la nivelul de 6 la suta de la 8 la suta, conform…

- Consiliului au atenționat insa ca in contextul evoluției deficitelor, o reamplificare a presiunilor asupra ratei de schimb este foarte posibila, mai ales in eventualitatea unei schimbari bruște a sentimentului pe piața internaționala, arata minuta sedintei de politica monetara a CA al BNR.In…

- BNR menține dobanda cheie la 2,5% pe an, pentru a 12-a oara consecutiv Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la 2,5% pe an. Aceasta este a 12-a oara consecutiv cand BNR decide pastrarea ratei dobanzii la acest…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, de asemenea, mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii…