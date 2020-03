Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a decis vineri reducerea dobanzii-cheie de la 2,5% la 2% incepand cu ziua de luni, 23 martie, și a mai anunțat și alte masuri, in contextul problemelor generate de epidemia de coronavirus.Reducerea ratei dobanzii va ajuta indirect Guvernul sa se imprumute la dobanzi…

- BNR a luat vineri o masura decisiva in contextul pandemiei, anunsand reducerea dobanzii cheie incepand cu data de 23 martie, in scopul atenuarii impactului situatiei generate de coronavirus asupra populatiei.

- Federal Reserve, banca centrala americana, reduce dobanda de referinta la zero si lanseaza un program in valoare de 700 miliarde dolari, pentru a combate efectele economice ale coronavirusului. Fed a anuntat ca a ajuns o intelegere cu Banca Angliei, Banca Japoniei, Banca Centrala Europeana si Banca…

- Rezerva Federala a Statelor Unite (Fed) a redus duminica dobanda de politica monetara pentru a doua oara in ultimele doua saptamani, la un interval de 0%-0,25%, luand o noua masura de urgenta pentru a ajuta economia in timp ce pandemia de coronavirus escaladeaza rapid, transmite Reuters.

- Federal Reserve, banca centrala americana, reduce dobanda de referința la zero si lanseaza un program de relaxare cantitativa in valoare de 700 miliarde dolari, pentru a combate efectele economice ale coronavirusului. Ultima data cand Fed a redus dobanda la zero a fost in timpul crizei care a izbucnit…

- ING Bank a revizuit prognozele pentru principalii indicatori din sfera financiara - inflatie, rate de dobanda si cursul de schimb leu/euro, precum si in privinta PIB, banca anticipand o crestere a cursului la 4,85 lei/euro, anunta, duminica, Ziarul Financiar.Citește și: Celebrul Conac Banffy,…

- ​BNR a decis vineri menținerea dobânzii-cheie la 2,5% pe an, dar a redus rata rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valuta ale bancilor la 6% (de la 8%), potrivit unui anunț facut astazi de oficialii Bancii Centrale. Potrivit calculelor unor specialiști, reducerea de doua puncte…

- BNR menține dobanda cheie la 2,5% pe an, pentru a 12-a oara consecutiv Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la 2,5% pe an. Aceasta este a 12-a oara consecutiv cand BNR decide pastrarea ratei dobanzii la acest…