Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a transmis marti, pentru MEDIAFAX, ca a incheiat patru protocoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), toate fiind clasificate ca secrete, iar unul dintre acestea fiind abrogat in 2009.

- Serviciul Roman de Informații a colaborat cu Banca Naționala a Romaniei cu ajutorul a patru protocoale clasificate. Toate sunt secrete de serviciu, astfel incat conținutul acestora nu poate fi divulgat. BNR a comunicat insa temeiurile legale in baza carora face schimb de informații cu SRI. Unul dintre…

- Banca Nationala a Romaniei a incheiat patru protocoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii, toate clasificate drept secret de serviciu, unul dintre acestea fiind abrogat in 2009, conform datelor remise, la solicitarea AGERPRES, de BNR.

- "Mentionam ca protocoalele incheiate intre Banca Nationala a Romaniei si Serviciul Roman de Informatii se afla sub incidenta Legii 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, a Hotararii de Guvern nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate…

- Lista protocoalelor: - Protocol de cooperare intre Serviciul Roman de Informatii si Banca Nationala a Romaniei in problematica prevenirii si combaterii terorismului, strict secret, incheiat in 2006; - Protocol de cooperare intre Serviciul Roman de Informatii si Banca Nationala a Romaniei…

- Banca Nationala a Romaniei are incheiate nu mai putin de patru protocoale secrete cu Serviciul Roman de Informatii, toate incheiate la initiativa SRI, precizeaza BNR intr-un raspuns oficial.Vezi AICI raspunsul oficial al BNR! (.pdf) Lista protocoalelor:- Protocol de cooperare…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și deputatul Mircea Gheorghe Draghici au depus, miercuri, 27 iunie a.c., pentru dezbatere și adoptare in procedura de urgența, propunerea legislativa privind declasificarea hotararii CSAT nr. 17/2005 privind…

- Ultimul atentat din inima Franței, de la Paris, aduce in prim-plan informații care starnesc indignare. Tanarul cu cetatenie franceza, dar nascut in Cecenia, care a ucis cu un cutit un trecator si a ranit alti patru, in plin centrul Parisului, era cunoscut serviciilor secrete de informații franceze.