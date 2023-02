BNR: Rata inflației scade mai repede decât s-a anticipat Prognoza actualizata evidențiaza perspectiva descreșterii semnificativ mai alerte a ratei anuale a inflației pana la mijlocul anului viitor decat s-a anticipat anterior, indeosebi din trimestrul III 2023, in condițiile prelungirii schemelor de plafonare și compensare a prețurilor la energie pana la 31 martie 2025 și ale redefinirii caracteristicilor acestora incepand cu 1 ianuarie 2023, se arata intr-un comunicat BNR. Astfel, rata anuala a inflației este așteptata sa coboare la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent – in devans cu aproape trei trimestre fața de prognoza precedenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

