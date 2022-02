Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in scadere la 4,3% prognoza de crestere economica pentru acest an, fata de 4,6% cat estima anterior, avand in vedere socul inflationist din ultimul trimestru al anului trecut si valul 5 al pandemiei de coronavirus.

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,35% in luna ianuarie 2022, de la 8,19% in decembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,18%, cele alimentare cu 7,24%, iar serviciile cu 5,66%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). CONSULTAȚI…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat miercuri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la suta pe an, de la 3,00 la suta pe an si…

- Activitatea economica si-a incetinit considerabil cresterea in trimestrul III – la 0,4%, de la 1,5% in trimestrul II -, contrar asteptarilor, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 10 ianuarie 2022, informeaza AGERPRES . „In ceea…

- Banca Mondiala si-a redus marti previziunile privind cresterea economica in Statele Unite, zona euro si China si a avertizat ca nivelurile ridicate ale datoriilor, cresterea inegalitatii veniturilor si noile variante de coronavirus ameninta redresarea economiilor in curs de dezvoltare, transmite…

- Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor” Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor” Mircea Coșea, profesorul de economie, a discutat referitor la anunțurile Bancii Naționale…

- Banca Mondiala și-a redus previziunile privind creșterea economica a Chinei in acest an și anul viitor, in condițiile in care a doua mare economie a lumii se confrunta cu provocari din ce in ce mai puternice, de la noua varianta Omicron pana la o scadere severa a sectorului imobiliar, scrie CNBC,…

