- Consiliul de administratie al BNR a decis pe 5 octombrie in unanimitate mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7%; totodata, a decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% si a ratei dobanzii aferente facilitatii de depozit la 6%. De asemenea,…

