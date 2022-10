Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflației a urcat in septemnrie 2022 la 15,9%, anunța INS, peste cea inregistrata in august, de 15,3%. Pe categorii de produse, marfurile alimentare s-au scumpit cel mai mult, cu 19,1% fața de septembrie 2021, in timp ce marfurile nealimentare au crescut cu 16,6%. Doar serviciile au ramas…

- Pe langa majorarea peste așteptari a dobanzii de baza, in funcție de care sunt calculate și dobaznile bancilor comerciale, BNR a aprobat miercuri și cresterea ratei dobanzii la facilitatea de depozit de la 4,50% la 5,25% pe an, incepand cu data de 6 octombrie, pentru a menține astfel controlului asupra…

- Rata anuala a inflației va continua probabil sa mai creasca spre finele anului curent, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, dar intr-un ritm vizibil incetinit, se arata intr-o comunicare a BNR, dupa ședința Consiliului de Administrație in care s-a luat decizia de majorare a ratei dobanzii de politica…

- ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua probabil sa mai creasca spre finele anului curent, sub impactul socurilor pe partea ofertei, dar intr-un ritm vizibil incetinit. Determinante pentru inrautatirea suplimentara a perspectivei apropiate a inflatiei sunt dinamicile mai mari…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,32% in luna august a acestui an, de la 14,96% in iulie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au urcat cu 18,22%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 15,98%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,26%, conform datelor publicate luni…

- Rata anuala a inflației a scazut pentru prima oara in opt luni, la 14,96% in luna iulie a acestui an, de la 15,1% in iunie, in condițiile in care prețurile marfurilor nealimentare au urcat cu 16,59%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 16,05%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,33%,…

- Prognoza actualizata a Bancii Nationale a Romaniei evidentiaza perspectiva plafonarii ratei anuale a inflatiei in trimestrul III al anului curent si a descresterii ei ulterioare in mod gradual, dar pe o traiectorie revizuita moderat in sens ascendent, potrivit unui comunicat al bancii. Fii la…