- Redresarea activitatii economice va decelera probabil puternic in semestrul I 2021, dupa ritmul mult peste asteptari din trimestrul IV 2020, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 15 martie 2021. "In ceea ce priveste…

- Rata anuala a inflației a crescut mult peste așteptari in primele doua luni ale anului, urcand la 2,99 la suta in ianuarie și la 3,16 la suta in februarie, de la 2,06 la suta in decembrie 2020, susțin șefii Bancii Naționale a Romaniei. Aceștia au observat ca evoluția a fost antrenata de impactul tranzitoriu…

- Rata anuala a inflatiei IPC este anticipata a-si mentine tendinta ascendenta pana la finalul anului, cand va atinge nivelul de 3,4%, urmand sa atinga nivelul de 2,8% la sfarsitul anului 2022, se arata in Raportul asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei. "Dupa o ampla crestere inregistrata in…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca treptat pe parcursul anului 2021 pana in proximitatea limitei de sus a intervalului tintei, sub impactul socurilor pe partea ofertei, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei transmis luni AGERPRES. "In sedinta de astazi (luni, n.r.), Consiliul…

- Rata anuala a inflației continua sa creasca. In februarie a urcat la 3,2%. Rata anuala a inflației a urcat la 3,2% in luna februarie, de la aproape 3% in ianuarie, anunța Institutul Național de Statistica. Potrivit datelor publicate joi, la creșterea inflației a contribuit evoluția prețurilor la marfurile…

- Se prefigureaza o schimbare importanta in conduita viitoare a politicii fiscale si a celei de venituri, dar persista totusi incertitudini semnificative in ceea ce priveste dimensiunea si instrumentele consolidarii bugetare din acest an si in perspectiva, potrivit minutei sedintei de politica monetara…

